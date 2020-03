Cuarentena no impidió que Backstreet Boys cantara uno de sus clásicos en gran concierto virtual de Elton John

La cuarentena por pandemia no pudo frenar las ganas de Backstreet Boys de participar en el iHeart Living Room Concert for America, el gran concierto virtual que Elton John organizó para apoyar a quienes trabajan en el combate al covid-19 y cuidan a quienes hoy están enfermos.

Y fue gracias a eso que el quinteto superó el aislamiento y logró montar una particular presentación de uno de sus singles más clásicos, "I Want It That Way".

Te puede interesar

Los Backstreet Boys se preparan para dar un concierto "en casa" Los Backstreet Boys deleitarán a las fans durante la cuarentena

En el video de poco más de tres minutos de duración, la boyband formada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson muestra sus respectivas casas e incluso imágenes de sus hijos.

En el evento organizado por Elton John también se presentaron artistas como Billie Eilish, Camila Cabello, Shawn Mendes, Dave Grohl.