Kiss reagenda para noviembre su concierto de despedida en Chile

Luego de las postergaciones derivadas de la pandemia por el coronavirus, llega la hora de la reprogramación de los shows. Ya ocurrió en casos como Lollapalooza Chile y la próxima visita de Metallica, y ahora llegó la hora de contar con una nueva fecha para Kiss.

Cabe recordar que la banda estadounidense ofrecería un show de despedida el 5 de mayo en Movistar Arena, pero esa fecha ya no corre.

Pero el equipo de producción a cargo del evento -que incluye a Live Nation, Lotus, Mercury Concerts y The FanLab- acaba de anunciar que el concierto se llevará a cabo el 24 de noviembre.

El show de los músicos tras clásicos como "I Was Made for Lovin' You", "Rock N Roll all Nite" y "Detroit Rock City" no ha cambiado de locación, el Movistar Arena, y las entradas ya adquiridas son válidas para la nueva fecha. Entradas a la venta a través de Puntoticket.com.

