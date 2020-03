¿Tonka Tomicic o Sheldon Cooper? La divertida comparación que generó hoy la animadora de "Bienvenidos"

Si un oficinista hace teletrabajo, eso no genera ningún tipo de ruido ni mayores comentarios. Pero la cosa cambia cuando la persona que trabaja desde su hogar es uno de los rostros más populares de la televisión chilena.

Y eso es justamente lo que ocurrió con Tonka Tomicic este lunes por la mañana, cuando la animadora participó desde "Bienvenidos" desde su casa.

pantallazo

Eso sí, lo que llamó la atención no es el hecho de que realizara sus labores a distancia, sino el hecho de que en el estudio del matinal de Canal 13 pusieron un televisor en medio del panel con la conductora y eso recordó al público del matinal del particular personaje Sheldon Cooper de la serie "The Big Bang Theory".

Fue por eso que Tonka se convirtió en Trending Topic en Twitter y varios usarios se rieron por la comparación.