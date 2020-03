Funan a "Fritanga" tras enviarle video obsceno a personal trainer a través de redes sociales

View this post on Instagram

❌FUNA❌ AL MACHITO 🤡 @fritanga_official 🤮🤢 DESLICEN Y PONGALE SONIDO AL VIDEO •Hace un tiempo le envie un ig que se hacía pasar por el sin respuesta de su parte y ayer me respondió súper buena onda, nos seguiamos en IG y yo cero rollo siempre me cayó bien por como se desenvolvia en sus videos chistosos, etc… • PERO luego de unos min de conversaciones le pedi que subiera sus videos para subir el ánimo los tipicos que tiene hablando chistoso y que siempre se ven en sus redes sociales, super en buena onda ambos, pero HOY me encuentro con que me envia un video enviandome saludos TOCANDOSE SU MIEMBRO MASCULINO diciendo mi nombre cosa que luego desmintió y BORRO LA EVIDENCIA, simplemente no había necesidad de borrarlo, luego de eso comenzo a culparme porque en mis fotos muestro mi silueta que era mi única gracia, como si yo entrenara y cuidara mi cuerpo para darle atribuciones a cualquier persona que quiera enviarme videos sexuales, luego de que mi pareja me defendiera y lo retara por medio de mi ig, comenzó a ofenderme 😞 que MEJOR YO siga mostrando el poto y que PARA QUE PIDO VIDEOS Y DESPUES RECLAMO, en ningun momento le pedi videos sexuales!!! Y cree que porque pide disculpas se le debe aceptar todo, no soy la primera a la que le hace esto!! Varias chicas me han hablado que llega asi muy chistoso y se pasa de listo 🤮😫 • ¡HASTA CUANDO! Insólito 🤮 AYUDENME A FUNARLO PORFA 🙏🏻