Muere de covid-19 actor conocido por su trabajo en la saga "Star Wars" y su trabajo como coach de dialectos

A los 79 años murió Andrew Jack, actor y coach de dialectos. El actor fue parte de la saga "Star Wars": tuvo un rol como el mayor Caluan Ematt, uno de los líderes de la Resistencia en los episodios VII (The Force Awakens) y VIII (The Last Jedi). Además, según informa The Hollywood Reporter tuvo entre sus labores el ser coach de dialectos de cintas de la saga creada por George Lucas y otras películas.

El fallecimiento de Jack ocurrió por complicaciones relacionadas con el coronavirus. Al momento de su muerte, el intérprete se encontraba alejado de su esposa, también coach, quien está en cuarentena en Australia.

Antes de que se cerrara la producción debido al covid-19, el actor se desempeñaba como coach en el rodaje de "The Batman", de Matt Reeves en la dirección y con Robert Pattinson como protagonista.

Jack también fue actor de doblaje y entrenador de voz y dialecto de superproducciones como "Thor: Ragnarok", "Vengadores: Endgame", "Sherlock Holmes", "Men in Black", "Blancanieves y la leyenda del cazador", la misma saga "Star Wars" y la trilogía "El señor de los anillos" de Peter Jackson.