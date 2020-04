"Te puedo oler Piñera, todas las ratas huelen igual": El potente tributo de Roger Waters a Víctor Jara

El músico británico Roger Waters estrenó este miércoles la versión definitiva de su cover a Víctor Jara de "El Derecho de Vivir en Paz". A través de sus redes sociales, el ex líder de Pink Floyd compartió el videoclip de la canción, en la que aprovechó de mandar un fuerte mensaje al Presidente Sebastián Piñera, como también a otros mandatarios.

"He regrabado la gran canción de Víctor Jara 'El derecho a vivir en paz'. Esto es para la gente de Santiago y Quito y Jaffa y Río y La Paz y Nueva York y Bagdad y Budapest y en todas partes donde el hombre nos hace daño", comentó Waters en Twitter, en la publicación que adjuntó el video que incluye varias imágenes de protestas en Chile.

I've re-recorded Victor Jara's great song "The Right to Live in Peace".

This is for the people of Santiago & Quito & Jaffa & Rio & La Paz & New York & Baghdad & Budapest and everywhere else the man means us harm.

Love R.

Watch full video and read lyrics: https://t.co/S6Uroyl9QM pic.twitter.com/HUQzkHKCIq

— Roger Waters (@rogerwaters) April 1, 2020