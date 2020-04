"Me han sacado la cresta": Vale Roth revive fuerte episodio de violencia que la dejó con TEC cerrado

El animador de televisión Martín Cárcamo, ha aprovechado la cuarentena para mantenerse vigente en redes sociales, realizando todos los días a la hora de almuerzo una transmisión en vivo con algún personaje famoso. En esta oportunidad, fue Valentina Roth la tercera invitada al espacio llamado "Almorzando con el Rubio".

En la distendida conversación, la participante de "Bailando por un sueño", contó cómo vivió durante mucho tiempo siendo discriminada por algunas personas en lugares públicos, incidentes que incluso, llegaron a la violencia física.

“En la farándula había como cinco programas. Me pillaban haciendo cualquier cosa. Igual fueron malos conmigo, igual digo la gente. Filtraron fotos mías. Me quedaron cagás brígidas. Las mujeres no estaban como hoy en día, que me apañan mucho, el feminismo, que yo soy feminista brígida, pero ahora hay mucho más apoyo con la mujer. Pero antes no", aseguró.

Además repasó un violento episodio del cual fue víctima años atrás. “Me atacaban, me gritaban cosas en la calle. Cuando yo estaba carreteando me tiraban vasos de cerveza en la cara… Me han sacado la cresta. Hace dos años me pegaron en un bar. Me dejaron TEC cerrado, de la nada…”, agregó.

Consultada por el ex animador del matinal "Bienvenidos" sobre las razones por las cuales había sido agredida, la ex gimnasta agregó, “porque sí. Yo estaba sentada, así, y me agarraron por atrás y me sacaron la mierda. La mierda. Patadas en el suelo. Me patearon aquí (muestra su cabeza). Ya estoy pelada. No me podía tocar la cabeza. Pero bueno…"

Roth aprovechó de aconsejar a quienes estaban viendo la transmisión de que se apoyaran en la familia en los momentos difíciles. “Estar con la familia es muy importante, con tu entorno. Tener el apoyo familiar es súper importante, porque tu familia es la familia que te tocó. Tú cachai que los amigos uno los elige. A la familia uno no la elige y va a estar toda la vida. Así que, gente, arréglense con su familia.

Sobre si su relación con su familia había mejorado, Valentina acotó: “Sí, estoy bien”.