Michael Bublé saca risas imitando a Luis Miguel

En medio de la pandemia de Coronavirus todos buscan maneras de hacer que el encierro sea más ameno. Obligados a estar resguardados en casa, son varios los artistas que han hecho transmisiones en sus redes sociales para entretener a sus fanáticos, y el canadiense Michael Bublé no se quiso quedar atrás.

En su última transmisión en vivo, el cantante junto a su esposa, Luisana Lopilato, armaron un karaoke improvisado en su casa de Burnaby, Canadá. En el video que mostraron en Instagram, el cantante y la actriz contaron cómo han vivido los días de cuarentena y aprovecharon para encantar al público con una canción.

"¿Están listos? Este es un hitazo", dijo Luisana Lopilato, quien en varias ocasiones se ha declarado fan de Luis Miguel. Inmediatamente comenzó a cantar "Será que no me amas", uno de los temas más reconocidos de Luis Miguel, y a los segundos se unió su esposo Michael Bublé, quien interpretó algunos versos en español y otros en ingles, recordando la versión original "Blame It On the Boogie", del grupo The Jackson 5. Entre risas y bailando al ritmo de la música, la pareja cantó al estilo del Sol de México sacando aplausos entre sus seguidores.

Cabe recordar que el intérprete de "Feeling good" tenía programados varios conciertos en distintas ciudades, que tuvo que reprogramar para fin de año producto de la expansión del Covid-19.

Revisa el divertido momento acá: