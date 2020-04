"Encuentro que me parezco a Kendall": Pin Montané sorprende con radical cambio de look

View this post on Instagram

Hoy en MUA! La magia de un buen maquillaje, y el cambio en el color de ojos y pelo. Los que tenemos la suerte de haber descubierto dentro del maquillaje, el mundo de las caracterizaciones; entendemos que es un pasaje a la creatividad. Un pasaje a convertirnos en muchos individuos, a descubrir nuevos personajes que podemos interpretar y vivir con la posibilidad de volver a ser nosotros mismos cuando queramos. Nos invita a contar otras historias sobre ti. El maquillaje también es un instrumento para apoyar tu personalidad… o tus personalidades. Con MUA! ahora todos nos podemos maquillar …..MUA!❤️MUA!❤️MUA!❤️ Fotografía y dirección @marianomediavilla Producción ejecutiva y dirección @rodrigoaleiva