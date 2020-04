Periodista de CHV dio positivo por coronavirus: "He estado tirada por horas sin poder moverme"

A través de su cuenta de Instagram, una periodista de CHV confirmó que dio positivo en el examen de coronavirus, entregando detalles de su experiencia con la enfermedad que ya ha cobrado 22 vidas en nuestro país. Se trata de Carolina Vera, quien actualmente se encuentra aislada en su hogar.

La joven compartió un video para crear conciencia en torno a la gravedad del virus, asegurando que ha enfrentado días muy difíciles. "Siento que existe una sensación de falsa seguridad respecto a los que están viviendo la enfermedad en sus casas. Se habla mucho de que esto es un resfrío común y también de que hay gente asintomática", comentó en un principio.

"Efectivamente es así. Hay gente que presenta muy pocos síntomas o simplemente no presentan ninguno, pero hay gente que los puede presentar todos y créanme que son días difíciles. Yo soy una persona sana, sin enfermedades base y llevo cinco días en los que me cuesta mucho siquiera pararme de la cama. Con dolores de cabeza intensos, con dolor de cuerpo, fiebre y todos los días se van sumando nuevos síntomas", detalló.

Instagram

En este sentido, explicó que "esto de ‘un resfrío común’ no es para todos igual. Hay organismos que reaccionan de forma diferente y hay que estar alerta también con eso. Yo ya perdí el olfato, el gusto, he tenido manchas en la piel. Por momentos la tos me hace que no pueda incluso respirar. He estado tirada en mi cama por horas sin poder moverme del dolor de cabeza y el dolor de cuerpo", dijo.

Por lo mismo, hizo un llamado especialmente a los jóvenes para que no se tomen la enfermedad a la ligera, pensando en que pueden tener menos síntomas por su edad. "Puede ser así, pero no en todos los casos es igual (…) Yo he tenido incluso nauseas, problemas estomacales. O sea, prácticamente todos los síntomas, y bueno, una tos constante que quita hasta el apetito. Y este dolor te deja tirado en la cama", señaló, indicando que si presenta dificultades respiratorias, deberá acudir a urgencias.

