Revise el emotivo mensaje de Don Francisco en el inicio de la Teletón

Mario Kreutzberger, Don Francisco, entregó este viernes 3 de abril un emotivo mensaje durante el inicio de la Teletón 2020, un programa especial sin público, sin meta y con el animador histórico desde su casa.

Vestido con un traje que el propio animador llamó “simbólico” -pues lo utilizó para la Teletón por la reconstrucción posterremoto de 2010-, el líder de la hoy inédita campaña debido a las medidas tomadas para evitar el coronavirus la comenzó apelando al sentimiento.

“Buenas noches. Nunca me imaginé que tendría que dirigirme a ustedes desde mi casa…”, dijo un visiblemente emocionado Don Francisco, quien además relató las verdaderas metas de esta Teletón diferente: la salud de las personas, compañía solidaria y cumplir con las ilusiones de los niños que acuden a los institutos a lo largo del país.

“Hoy día tenemos solamente el Teatro Teletón vacío, pero tenemos ahí a todos mis compañeros. Gracias a la televisión chilena no hay ningún compañero que no haya aceptado, ningún comunicador que no haya querido estar con nosotros”, enfatizó.

“El dinero ha cambiado de valor en este tiempo, porque el dinero tiene que ser para la vida, para ayudar a la vida, para mejorar la vida, porque aquellas personas que tienen más tienen que ayudar a esas personas que tienen menos. Tenemos que ayudar porque no tenemos muchas cosas, pero hay algo muy importante que tenemos: tenemos corazón, 18 millones de corazones que están latiendo en este momento y todos juntos tenemos que luchar por salir adelante”, agregó Don Francisco.

Una vez que dio las gracias a los colaboradores, presentó a los conductores José Miguel Viñuela y Julián Elfenbein, quienes estarán en el vacío Teatro Teletón.

Se apuntó que la base de la cual se parte esta noche para la recaudación es de 5.500 millones de pesos, que corresponde al dinero entregado por los auspiciadores a la cuenta 24.500-03