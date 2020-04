Demasiada cuarentena: Sitio de hentai ofreció contenido gratuito y colapsó

Siguiendo el ejemplo de otros sitios de contenido para adultos, el portal de hentai Fakku.net ofreció su contenido de manera gratuita y sin suscripción, para pasar los días de cuarentena por el Covid-19.

"Stay home. Fakku! is free" (Quédate en casa. Fakku es gratis), es el nombre de la campaña que rápidamente ganó muchos adherentes, Tal vez, demasiados.

"A medida que el mundo continúa practicando el distanciamiento social para combatir la propagación de COVID-19, debemos unirnos y permanecer dentro. A partir de ahora, toda la suscripción hentai es gratuita durante las próximas dos semanas en FAKKU", explicó vía Twitter el citado portal.

Foto: Captura

Las reacciones para dicha publicación se multiplicaron, incluso la cuenta oficial de Pornohub, sitio para adultos que también ofreció su contenido gratuito en estos días de confinamiento, le brindó una particular respuesta: "I'm really proud of you" (Estoy orgulloso de ti).

Y así como se multiplicaron las reacciones en Twitter, también se multiplicaron las visitas, a tal punto que sólo horas después del anuncio exhibido, el sitio colapsó. Usuarios reportaron que el portal estuvo cerca de dos horas caído.