Jennifer Aniston sorprende a una enfermera contagiada con covid-19 con una emotiva donación

La labor de quienes trabajan en el área de la salud ha sido aplaudida en todo el mundo. Diferentes muestras de cariño para el personal médico se han visto en los últimos días y las estrella de Hollywood también han querido manifestar su afecto.

Así, la actriz Jennifer Aniston sorprendió a una enfermera de Utah, en Estados Unidos, que se contagió con covid-19 a raíz de su trabajo contra la pandemia. La estrella de "Friends" irrumpió en el programa "Jimmy Kimmel Live" para elogiar la labor de Kimball Fairbanks y darle a conocer una emotiva donación.

"Sólo tengo que decir que Dios los bendiga a todos ustedes que están haciendo lo que están haciendo. Simplemente, ni siquiera sé cómo expresar mi gratitud a todo lo que están haciendo, poniendo en riesgo su salud y todo eso. Eres simplemente fenomenal", expresó la actriz de 51 años.

Aniston le preguntó a Fairbanks por su estado de salud luego de dar positivo por coronavirus, ante lo que la enfermera respondió que "hoy me siento mejor. Me desperté y decidí que ya no estoy enferma. Me siento mejor".

En medio de ese diálogo, Aniston le comunicó a Fairbanks que recibirá de regalo una tarjeta con 10 mil dólares (más de 8 millones de pesos chilenos), cortesía de Postmates, para ordenar comida a domicilio durante el tiempo que debe permanecer en cuarentena por su positivo por covid-19, la que la mantiene alejada de su familia.