Pampita elabora meticuloso plan para salir en cuarentena

En Argentina, por estos días se encuentran en cuarenta obligatoria y, un día antes de que se decretara la cuarentena total, la conocida modelo Pampita se mostró muy angustiada en su programa "Pampita online" por la difícil situación que se atraviesa a nivel mundial. De hecho, decidió no seguir grabando por ahora su programa y se despidió en pantalla “Hoy es el último día que yo grabo el programa. Me costó venir a trabajar toda la semana, de verdad. Me parece que era muy complicado estar en la tele. Acá me cuidaron un montón. Mi productora, el canal, me dieron todas las facilidades para que yo me sintiera contenida y que nada me iba a pasar, ni contagiar a ningún ser querido. Creo que llegamos hasta acá. No siento que me pueda arriesgar más. No sé si el programa va a continuar, si van a poner otra conductora o si van a poner otra cosa en este horario, pero arrancamos el lunes con una situación –porque este programa es grabado– y con las horas todo fue cambiando. Tal vez se podía estirar un poquito más el elástico o tal vez decir ‘una semana más’, pero yo prefiero llegar hasta acá. Estamos a tiempo todavía, estamos a tiempo. De arriba dicen ‘no salgan de su casa’: no salgan en serio, nos tenemos que cuidar entre todos”, sentenció entre llantos.

Desde ese día la modelo se ha mantenido sin salir de su casa, pero mañana en Argentina, se realizará la cruzada solidaria Unidos por Argentina, que organizó la primera dama y la presidenta honoraria de la Fundación Banco de la Nación Argentina. Ante esta iniciativa, Pampita no pudo estar ausente y, según detalla el sitio web de la Revista Gente, la modelo elaboró un exhaustivo plan para poder estar presente. Para llegar hasta los estudios de La Corte –desde donde también se transmite el estelar "Bailando por un sueño"– ya tomó todos los resguardos necesarios. La ex de Benjamín Vicuña se maquillará en su casa. Además, pidió un camarín para estar durante el tiempo que no esté saliendo al aire y que le avisen a qué hora sería su participación, para así no estar mucho tiempo en la calle. “Creo que debo estar, porque hay que ayudar a los que más lo necesitan en este momento. Además, nos vamos a contactar con grandes personalidades de la cultura, la salud y el deporte, porque queremos generar conciencia sobre la importancia de las medidas preventivas para evitar el contagio”, explicó Pampita a la publicación trasandina.