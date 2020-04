Muere a los 16 años Logan Williams, actor de series The Flash y Supernatural

El sábado, se conoció que el actor canadiense de series de 16 años, Logan Williams, que participaba en series como Supernatural o The Flash, falleció a los 16 años. Según confirman varios medios estadounidenses, las causas de su muerte, que habría ocurrido el pasado 2 de abril, todavía no se conocen.

Fue la madre del actor, Marlyse Williams, quien confirmó la noticia a través de redes. Indicó, además, que no podrá participar del velorio y funeral por la crisis del covid-19 en Norteamérica. “Estoy absolutamente destrozada y a eso se añade el hecho de que no puedo abrazar a mis padres, quienes han perdido a su único nieto”, escribió emocionada.

Varios han reaccionado en shock por el hecho. El actor y compañero de Logan en The Flash, Grant Gustin, publicó que “acabo de escuchar la noticia de la muerte de Logan Williams y estoy devastado. La foto es de cuando estuvimos rodando el episodio piloto de The Flash en 2014. Estaba impresionando no solo por el talento de Logan sino por su profesionalidad dentro del set. Mi pensamiento y mis rezos estarán con él y con su familia durante estos difícies momentos”.

El actor John Wesley Shipp, también compañero de Logan en The Flash, dijo sentirse “devastado tras conocer la muerte de Logan Williams a los 16 años. Estaba 100% comprometido con interpretar al joven Barry Allen y le echamos mucho de menos una vez que terminamos con esa parte de la historia. Todo mi amor y mi más sentido pésame para la familia y los amigos de Logan en su pérdida”.

El canadiense debutó como actor a los 10 años, en la película 'The color of rain'. Más tarde participó en series de televisión como 'When calls the heart', 'The Flash', 'Supernatural' y 'The Whispers'.