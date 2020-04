Adele pagó millonaria suma por su divorcio

Ha pasado un año desde que la pareja anunció su separación. Fue en abril de 2019, cuando Adele confirmó que se había separado de su esposo, el empresario Simon Konecki, luego de ocho años juntos.

Durante este período tuvieron a Angelo, su único hijo y que hoy tiene 7 años. De acuerdo a la información que circula, a pesar del fin de su relación romántica, ambos estarían en términos amigables.

Según publicó el diario The Sun, la cantante de 31 años pidió a un juez de Los Ángeles que su acuerdo de divorcio no se hiciera público, por lo que se desconoce el arreglo al que llegó con el padre de su hijo. "Ambos están comprometidos a mantener los detalles lo más privados posible por el bien de su hijo. Están tratando de resolver sus problemas", reveló una fuente al medio.

El diario británico explicó que la pareja quiso mantener las negociaciones en privado por el bien de su hijo. "Los divorcios de Hollywood pueden prolongarse durante años y volverse extremadamente feos. Adele y Simon no quieren eso", señaló la fuente.

Por estas razones, la información financiera de la pareja y los acuerdos económicos del divorcio no se darán a conocer públicamente y se mantendrán en total secreto. Sin embargo, la decisión de ocultar los detalles tuvo un alto costo. De acuerdo a lo que se dio a conocer , la intérprete de "Someone Like You" pagó 171 millones de dólares para mantener en secreto los términos del divorcio.

Cabe recordar que hace un año, el diario The Mirror aseguró que la ex pareja no firmó un acuerdo prenupcial antes de su matrimonio secreto en 2016. Personas cercanas a la ex pareja, indican que Simon Konecki "tiene su propio dinero" por lo que no creen que la separación de bienes se vuelva "desagradable" entre ellos. Al parecer, la única preocupación de ambos en este momento es el bienestar de su hijo.

Desde su separación, la artista ha tenido un sorprendente cambio de imagen y bajó cerca de 70 kilos. Actualmente trabaja en su próximo disco que se lanzará en septiembre de este año.