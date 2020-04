Francisca Merino sobre Pamela Díaz: "Ella me odia"

La cuarentena ha incentivado que distintos rostros televisivos hagan transmisiones en vivo a través de sus redes sociales. Durante el fin de semana, Jordi Castell entrevistó a Francisca Merino en El Aperitivo, un nuevo programa que transmite la cuenta de Instagram de Revista Velvet.

En la conversación, la actriz se sinceró con el fotógrafo sobre su relación amorosa, la cuarentena, y también habló de su enemistad con Pamela Díaz.

Sobre los días que vivimos por la crisis sanitaria por Covid-19, Merino dijo que "esta situación no va a terminar por un largo tiempo, vamos a estar encerrados dos a tres meses más. Yo creo que el día de mañana nos vamos a acordar de esta etapa como una etapa linda", según transcribe el sitio Glamorama.

En cuanto a su vida íntima y su romance con el italiano de 36 años, Andrea Marocchino, la ex panelista de televisión aseguró que lleva un año y tres meses de relación. "Aparte de lo mino que es Andrea, es bueno de adentro, simpático, amoroso, me quiere y adora a mis niños… Por estos días no viene a mi casa porque estamos en cuarentena y por cuidar a su mamá, que tiene más de 70 años", agregó la actriz.

Acerca de tener más hijos, al parecer Merino no cierra las puertas ya que al ser consultada por Castell sobre la maternidad, ella respondió: "En una de esas, no me convenzas".

Pero también habló de la relación que tiene con algunos rostros de televisión, específicamente con Pamela Díaz. "Ella me odia, no me soporta, no me saluda. Pero estoy en otra. Tengo otros parámetros para odiar, no quiero odiar a nadie", declaró.