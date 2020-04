"Helsinki" quiere a Arturo Vidal en "La Casa de Papel"

¿Te gusta "La Casa de Papel"? Bueno, si es así, esto te interesará mucho, porque "Helsinki" quiere a Arturo Vidal en la serie.

El actor Darko Peric, conversó con el club de Barcelona y en la entrevista lo confesó: "Hay un jugador del Barça que tiene un aspecto así más punki, que es Vidal. Arturo Vidal. Yo creo que para la serie, para la ficción, da el perfil".

"Con Vidal hemos coincidido en un evento en Barcelona, pero no lo conozco. No conozco a Messi. Estuve en el Circo de Soleil, pero no lo conozco personalmente. Sé quiénes son, pero no los conozco personalmente", dijo el actor.