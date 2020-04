Jennifer López canceló su matrimonio con Alex Rodríguez

En una relajada conversación con Ellen DeGeneres a través de Instagram Live, Jennifer López dio detalles de cómo vive el confinamiento por el Covid-19 y también de su relación con el ex beisbolista Alex Rodríguez.

Al igual que miles de familias alrededor del mundo, la artista estadounidense permanece encerrada en su casa junto a sus hijos y pareja y ha tenido que cambiar varios de los planes que tenía para estos meses. Así fue el caso de su matrimonio, que tuvo que posponer para más adelante.

En la versión casera del exitoso programa The Ellen Show, la Diva del Bronx aseguró que por el momento el enlace no se llevará a cabo. "En realidad, sí que ha trastocado un poco todo", reconoció la cantante, para luego confirmar que no realizará su matrimonio "ningún día de estos". "Ya iremos viendo lo que pasa. La verdad, es que no tengo idea de qué va a suceder en lo que respecta a las fechas y todo lo demás", admitió JLo en la conversación con Ellen DeGeneres.

Recordemos que la pareja se comprometió en marzo del 2019, noticia que dieron a conocer a través de fotos que compartieron en Instagram. De concretarse, esta sería la tercera vez que la jueza de World of Dance llegaría al altar. La primera vez fue con Ojani Noa, luego con su bailarín Cris Judd, y más tarde con Marc Anthony, con quien tuvo a los gemelos Emmy y Maximilian, que nacieron en 2008. También tuvo una relación con el actor Ben Affleck pero con él nunca se casó.