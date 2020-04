¿Por qué "Tokio"? Autor de "La Casa de Papel" revela uno de los grandes secretos de la serie

Gran parte del éxito de "La Casa de Papel" pasa por "Tokio", personaje interpretado por Úrsula Corberó, tanto por su compulsiva personalidad y por su rol como narradora de la historia.

Y claro, la exitosa serie española de Nelflix arrancaba con el siguiente enunciado el 2 de mayo de 2017: "Me llamo 'Tokio'. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así".

Ese fue el puntapié inicial de un fenómeno de masas que ya va en su cuarta temporada y con millones de seguidores en todo el planeta, pero aquel arranque no era el que su autor había contemplado desde un comienzo. Es más, para llegar a ello hubo un largo e intenso debate.

El español Álex Pina, cerebro de "La Casa de Papel", reveló que inicialmente el rol de narrador de la historia estaba contemplado para otros personajes. "Tokio" estuvo lejos de ser la primera opción.

"Lo que mucha gente no sabe es que la voz en off de la narradora, que es 'Tokio', no siempre fue así. De hecho, en las primeras versiones del guión que tuvimos, el narrador era 'El Profesor' (Álvaro Morte)", contó Piña en un video difundido en el Instagram de la productora Vancouver Media.

Para pasar la cuarentena: Lo que debes saber para entender la cuarta temporada de "La Casa de Papel" Este viernes se estrenó el nuevo ciclo de la exitosa serie española de Netflix.

¿Por qué no perduró la idea de que "El Profesor" narrara la historia? "Resultaba un tanto egocéntrico hablar de un plan, de su plan maravilloso, de un plan perfecto, cuando era él mismo quien hablaba. Parecía que perdía parte de la métrica de 'El Profesor'. Queríamos que fuera un poco perdedor, un poco nerd, un poco sociópata, asocial, y el hecho de contar en primera persona el plan era contradictorio con su propia personalidad", explicó Pina.

Tras descartar al líder de la banda como narrador, hubo otra apuesta antes de llegar a "Tokio". Pina y su equipo tantearon la opción de "Moscú", padre de "Denver", para contar con un estilo casual y cercano, pero esa idea tampoco prosperó.

El intenso debate terminó por arrojar razones irrefutables para decidirse por "Tokio" como narradora. "Sentíamos que la serie tenía que estar contrapesada, en términos femeninos, y elegimos una mirada femenina para contar todo el atraco, porque queríamos que el atraco fuera muy emocional, en términos sentimentales. Y un atraco suele ser algo muy frío, muy masculino, de ahí que eligiéramos la voz de 'Tokio"", contó Álex Pina.

"Le dedicamos mucho tiempo a pensar cómo sería ese off. Esa narradora que al final fue omnisciente. Era una narradora que sabía todo sobre todos los personajes y lo hacía desde un lugar muy lejano, que ya veréis cuál es. Pero esa fue la razón por la que elegimos a 'Tokio"", complementó el autor de serie que estrenó su cuarta temporada en medio de los días de cuarentena por el Covid-19.