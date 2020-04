Gala Caldirola compartió romántica postal

Han pasado cerca de dos meses desde que Gala Caldirola dejó Turquía y viajó a Chile junto a su hija para participar en el programa de Canal 13 Bailando por un sueño, que debido a la propagación de coronavirus, tuvo que ser suspendido temporalmente.

Cuando inició su participación en el estelar conducido por Martín Cárcamo, la española de 27 años dejó entrever que vivía una crisis con su marido, el futbolista Mauricio Isla, con quien contrajo matrimonio en enero pasado.

"No sé. Yo creo que es mejor que, cuando uno no sabe qué decir, no decir nada… Siempre… Tiempos mejores. Yo creo que todas las parejas pasan por crisis, digamos, crisis… Es que no me gusta hablar mucho de temas personales en televisión. Si sé que se notan, porque soy una persona expuesta, tampoco puedo mentir y decir ‘no pasa nada’. Pero estoy tranquila", aseguró en aquella oportunidad.

Pero hoy todo indica que esto habría quedado en el pasado, porque Gala Caldirola lleva algunos días compartiendo mensajes románticos en su cuenta de Instagram.

La ex chica reality subió a sus historias una linda postal del día de su matrimonio junto al huaso isla, acompañada de un corazón. Al parecer, la modelo echa de menos los buenos momentos con su marido.

Mira la publicación acá: