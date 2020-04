Bad Bunny presenta su nueva canción junto a su novia: "En casita"

"En casita" es el nombre de la última canción de Bad Bunny, que grabó junto a su novia, la modelo puertorriqueña Gabriela Berlingueri, a poco más de un mes de lanzar su disco YHLQMDLG.

En medio de la pandemia por coronavirus, el rapero también ha tomado las medidas de quedarse en casa y distanciamiento social para evitar su propagación.

En su nueva creación, el cantante quiso plasmar esto reflexionando sobre el Covid-19 y haciendo una invitación a respetar la cuarentena para prevenir el contagio.

"Yo que te quería ver, pero no se va a poder (¡No, no, no!)", dice el coro de la canción que habla sobre una pareja que quiere verse en persona durante la cuarentena.

El video de un poco más de tres minutos causó sorpresa entre los fanáticos de Bad Bunny, que aplaudieron la nueva creación del cantante.