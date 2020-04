Cecilia Bolocco y tumor de su hijo: "Uno no está preparado para que se le acabe el mundo"

En una entrevista con Bienvenidos, Cecilia Bolocco recordó los duros meses que vivió por la enfermedad de su hijo Máximo Menem, quien fue diagnosticado con un tumor cerebral en 2018.

Durante la conversación con Tonka Tomicic, Amaro Gómez-Pablos y Raquel Argandoña, la ex animadora de Viva el lunes describió cómo fueron los difíciles días tras conocer el diagnóstico."Fue un momento muy complejo, porque uno no esta preparado para que se te acabe el mundo, es como que te mueres. En esos momentos de desolación lloré con un llanto desconsolado, sintiendo que me iba por un túnel", comenzó relatando la ex animadora de Viva el lunes.

Por otra parte, Cecilia Bolocco contó que en noviembre volvió junto a su familia a Chile tras haber finalizado el tratamiento en Estados Unidos, aseguró que por estos días quieren ayudar otras familias que pasan por lo mismo que ellos.

En esa misma línea, la ex Miss Universo reveló que hoy tiene como objetivo traer a Chile una máquina de protones, que es con la que se trató Máximo en Estados Unidos. De acuerdo a lo que explicó, ésta no está disponible en ninguna nación del hemisferio sur del mundo y le permitió a su hijo quedar sin secuela alguna. "Esta máquina va a hacer que la manera en que tratamos el cáncer en este país dé un salto cuántico", adelantó.

La ex animadora también se refirió a su situación sentimental, confesando que está "más enamorada que nunca", y agradeciendo todo el apoyo que recibió de su pareja, Patricio Daire, y también de la familia de él. "No sabes lo importante que fue para Máximo y para mí durante este proceso… Estuvo con nosotros, viajó permanentemente, se quedó todo el tiempo que fue necesario cada vez que Máximo estuvo hospitalizado", reveló.

Por último, Cecilia Bolocco anunció que volverá a la pantalla chica con un proyecto que busca crear conciencia e informar sobre el cáncer.