"Gracias a dios tengo un baño": la respuesta de Katherine Orellana por polémica foto

Las redes sociales han sido el medio para comunicarnos más usado en tiempos de cuarentena por el coronavirus. Durante la jornada de ayer, Katherine Orellana compartió una foto que no fue del gusto de todos. Específicamente, la participante de Bailando por un sueño publicó una imagen en la que aparecía ella en el baño.

La publicación no fue bien recibida por algunos de sus seguidores, que cuestionaron y criticaron que mostrara este lugar de la casa. "Limpia el baño antes de sacarte una selfie", escribió una usuaria. "Por dios Katy!!! ese baño tan triste y sin vida… Tienes que ser detallista en tus fotos! Recuerda eres figura pública… Cariños", añadió otra persona.

Pero no todo fueron críticas para la cantante, sino que también recibió mensajes de apoyo. "La gente intolerante… Si no les gusta no comenten ni sigan la cuenta… Está cada día más regia esta mujer", expresó una seguidora.

Para aclarar las dudas, Kathy Orellana explicó en la misma publicación que se trata de un baño viejo. "Buenas noches.. Pondré esto por preguntas tantas por mi baño.. Jaja es una casa de campo antigua de mis papás. Está súper limpiecito solo q es viejito… Gracias a dios tengo un baño…", escribió.

Mira la foto acá: