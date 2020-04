¡Se viene! BTS anuncia una "maratón de conciertos" vía streaming

Así es…¡tal como le leen! BTS volverán a deleitar a sus fans y anunciaron que emitirán una "maratón de conciertos" a través de su canal de YouTube "BANGTANTV".

La celebre banda, a través de Big Hit Entertainment, informó que transmitirá una maratón de conciertos online durante a partir del 18 de abril.

También comenzarán a transmitir otro conjunto de conciertos en Noon (KST) al día siguiente, 19 de abril, en el mismo canal.

El primer concierto que se transmitirá ese día sábado es del 2015 BTS Live – The Most Beautiful Moment in Life On Stage.