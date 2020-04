No hay caso: Karol Dance nuevamente es blanco de troleo en redes sociales

"Si no haz leído un libro, si no viste un documental interesante, si no te inscribiste a un curso on line gratuito para aprender nuevas cosas es porque no era escasez de tiempo; te falta motivación y por sobre todo disciplina. Pero aun puedes hacer algo por ti!".

Este es el mensaje que tiene a Karol Dance como trending topic en Twitter y que lo ha fichado como víctima de los troleos.

Recordemos que el locutor juvenil se ha visto envuelto en varias polémicas gracias a publicaciones que ha hecho él mismo en la web.

Acá te dejamos algunos de los ácidos mensajes que le han dejado en redes sociales:

Karol Dance: por este twitt, donde trata de enseñar lecciones de vida. pic.twitter.com/k4ZohyzFzZ — ¿porque es tendencia CL? (@porqueestenden1) April 10, 2020

Karol Dance

No seas mula, todo lo que acabas de escribir está (textual) en las RRSS hace rato, hasta en páginas de memes. Si la vas a utilizar, ok, pero al menos cítala cómo tal y entre “”. Pastorea con un poco más de sinceridad. pic.twitter.com/hosMDgROBJ — Thanos2020 (@ChileEndgame) April 10, 2020