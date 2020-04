Maldonado a Chiqui Aguayo por su despido: "No hay que escupir al cielo, porque te cae en la jeta"

Patricia Maldonado en un nuevo capítulo de "Las indomables", el programa que emite a través de su canal de Youtube, se refirió a la salida de Chiqui Aguayo de "Buenos días a todos" de TVN. La noticia, se conoció ayer por medio de un comunicado de prensa que emitió el canal estatal.

En la emisión del espacio en el que comparte roles con Claudia Schmitd y Catalina Pulido, la ex integrante de "Mucho gusto", señaló que: "Voy a agregar algo bien personal respecto a la salida de la señora Aguayo", comenzó diciendo.

Patricia Maldonado / Publimetro

"A mí tampoco me gusta cuando la gente es despedida de su trabajo, pero le voy a decir algo a ella, las vueltas de la vida a veces son tremendas. Cuando yo salí de Mega, ella fue la primera en jactarse y decir ´que bueno que salió, yo no me voy a alegrar que haya salido, yo debería contestarle igual. ´Qué bueno que la sacaron´, pero yo no voy a hacer esa ralea, a mí me enseñaron buenas costumbres en mi casa (…)", dijo rematando que "una pena que la hayan despedido, ahora usted se da cuenta lo que significa cuando una persona es despedida o la sacan del medio, ¿se da cuenta? que nunca hay que escupir al cielo, porque le cae en plena jeta", sentenció.