Belén Mora recibe amenazas por video viral de Los Kastos

Los Kastos, son los nuevos personajes de la pareja de humoristas Belén Mora y Francisco «Toto» Acuña, que subieron a redes sociales imitando y burlándose se la gente del sector oriente de la capital que no está respetando la cuarentena y que evadieron los cordones sanitarios para salir de Santiago. En el video, rápidamente vitalizado, destaca una parodia a la canción de Pedro Capó, “calma”.

“Vamos a Rapel, a ver a la tía Teté, estamos encerrados en mi metros cuadrados, no vamos a obedecer, vamos pa´ la playa, llevamos la nana, vamos con los niños a olvidar el drama, tenemos vacunas, amigos doctores, no va a pasar nada, fuera los temores. Viajo contento, salgo con tiempo, permiso no tengo, me importa un cuesco”, dice la letra que modificaron.

Por esto, la humorista que triunfó en el Festival de Viña 2019, denunció amenazas e insultos en redes sociales. “Nos han tratado de resentidos, de comunistas, etc. Así que gracias! Hay Kastos para rato”, ironizó.

He recibido muchas amenazas, nos han tratado de resentidos, de comunistas, etc. Asi que gracias! Jajaajajjajajaja . Hay Kastos para rato. ⭐️. Voy a subir el link del video en youtube, para que les arda un poquito mas a esos bots que me han amenazado. 😊 — #APRUEBO! 25/10/2020 (@_belenaza) April 11, 2020

El video se encuentra completo en Youtube y se espera que continúen con estos personajes en cuarentena.