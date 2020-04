Los descargos de Chiqui Aguayo y Hugo Valencia tras ser despedidos de TVN

A través de sus redes sociales, Chiqui Aguayo y Hugo Valencia hicieron sus respectivos descargos, después de que Televisión Nacional de Chile anunciara el jueves pasado que dejaban de pertenecer al equipo del matinal "Buenos Días a Todos".

"Gracias TVN por estos años como 'rostro de tv', gracias @muybuenosdiastvn los quiero con el alma! Ya nos volveremos a encontrar!! Hoy la tonka de tvn ha sido desvinculada! (sic)' partió manifestando Aguayo en una publicación en Instagram, agregando que "nunca hubo fuero, trabajadora independiente sin ninguna protección. Tristemente no seré la primera ni la última".

Justamente su pequeña hija ha sido un refugio para la comendiante. Al respecto, en otra publicación en Instagram, la triunfadora en el Festival de Viña del Mar 2017 expresó: "Gracias a todos y a todas por sus tantas y tan lindas muestras de cariño, estoy absolutamente conmovida con todo el amor que he recibido, ni en mis mejores sueños me habría imaginado sentirme tan querida y apoyada! Esperemos que todo esto pase y por mientras yo me quedo abrazando a este regalo hermoso de la vida, que llena esta casa de alegría!".

En tanto el periodista Hugo Valencia, sostuvo que tras su despido dio paso a momentos de reflexión. "No había querido escribir nada para pensar tranquilo, reflexionar y tener la certeza de que todo lo que ocurre es un aprendizaje", escribió.

"Fueron dos años en TVN que se terminaron por video llamada, sí, duro, frío y triste, aún así … gracias a todos los que me enseñaron y ayudaron a ser mejor profesional pero sobre todo mejor persona…seguiré conectándome con la gente x acá para reír, conversar y acompañar… y bueno, … por ahora nos vemos siempre por aquí ¿ya? Y si gusta Nos tomamos un café todos los días #UnCaféconHugo", continuó, destacando su programa vía Instagram.