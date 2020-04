Francisca Gavilán habló sobre el peso de interpretar a la villana de Verdades Ocultas

Con casi tres años en el aire, la teleserie de Mega sigue marcando excelentes cifras. Una de sus protagonistas, Francisca Gavilán, conversó con Las Últimas Noticias sobre su papel en la producción.

La actriz de 46 años, interpreta a Eliana Zapata, la villana de "Verdades Ocultas" con un historial que incluye los asesinatos de su padre, una abogada que era su cómplice, su empleada y su amante, Marco, interpretado por Camilo Carmona.

En la entrevista con LUN, la actriz que tiene una trayectoria de 22 años aseguró que nunca le había tocado hacer el papel de mala, por lo que para ella "ha sido toda una experiencia".

Con respecto a qué le imprimió de ella a Eliana, Gavilán reconoció que "en mi vida normal soy una mujer súper intensa, lloro y me río un montón. No sé si será por mi condición de actriz, pero vivo muy intensamente. Me gusta mucho vivir así".

Sobre las escenas en que actúa junto al menor que le da vida a Cristóbal, la actriz aseguró que "cuando me toca grabar con Beltrán (Izquierdo), que es un niño y lo tengo que tratar tan mal, le pido perdón".

En esa misma línea, Francisca Gavilán confesó que "a veces me agoto. La escena de la muerte de Marco fue ruda.Además que yo también estaba en una época súper dura de mi vida, entonces me tocó en paralelo a eso. Me pasaron cosas familiares, como la muerte de mi hermana y yo haciendo de mala", reveló.

Pero fuera del set de Verdades Ocultas la situación es muy distinta. Así lo dejó claro su antagonista, quien aseguró que mantiene una cercana relación con las protagonistas, Camila Hirane y Carmen Zavala. "Tenemos un chat grupal de todo el equipo y nos escribimos todos los días. Nos mandamos monitos y lo que estamos cocinando o leyendo", declaró.