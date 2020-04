Con el Patrón del Mal como Sergio Jadue: las primeras imágenes de "El Presidente", la serie sobre el ex mandamás del fútbol chileno y el FIFA Gate

Poder, dinero, corrupción y algo de fútbol. Se aproxima el estreno de "El Presidente", serie que aborda el escándalo de corrupción "FIFA Gate" desde la historia del dirigente chileno Sergio Jadue. Aún no hay fecha oficial para dicho lanzamiento, pero este lunes Amazon Prime Video dio a conocer las primeras imágenes.

En el teaser tráiler difundido por los canales oficiales, se puede ver al colombiano Andrés Parra, reconocido por la serie "Pablo Escobar: El Patrón del Mal" interpretando a Sergio Jadue.

La producción que se grabó en Chile hace un año explora los sucesos que desencadenaron el escándalo de corrupción que conmocionó al mundo en 2015. Y en ello el ascenso de Jadue es fundamental, al saltar de un pequeño club en Chile (Unión La Calera) a convertirse en actor clave en la conspiración de sobornos por más 150 millones de dólares.











Además del mencionado Parra, en la serie de ocho episodios, de una hora de duración cada uno, aparecen como protagonistas Paulina Gaitán (Diablo Guardian) y Karla Souza (How to get away with murder). La primera interpreta a María Inés Facuse, entonces esposa de Jadue, mientras que la segunda da vida a una investigadora del FBI que persigue al ex mandamás del fútbol chileno.

En el elenco también aparecen los actores chilenos Luis Gnecco, Gonzalo Robles, Sergio Hernández, Francisco Reyes, Daniel Muñoz, Cristóbal Tapia- Montt y Jaime Omeñaca, entre otros.

La serie es dirigida por Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie), Gabriel Díaz (Bala Loca) y el director y guionista ganador del Oscar, Armando Bo (Birdman), quien también es uno de los productores ejecutivos. Además de contar con Bo, El Presidente es una coproducción de Gaumont, con sus socios productores, Fábula, la compañía productora ganadora del Oscar liderada por los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín; y la compañía productora con sede en argentina, Kapow.