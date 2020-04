Políticos en matinales: Los nuevos panelistas de la televisión

Desde octubre pasado por el estallido social, se comenzó a hacer habitual la presencia de políticos, especialmente alcaldes en diferentes programas de televisión, pero sobre todo en los matinales. Visitas que si bien causaban comentarios en las redes sociales, se convirtieron en un tema a fines de marzo, cuando la contraloría señaló que la “participación de alcaldes en medios de comunicación debe limitarse a la entrega de información necesaria para el cumplimiento de las funciones municipales”. Lo que dividió a los ediles y a los encargados de los programas, que siguieron incorporándolos en sus pautas diarias.

El caso más emblemático es el de "Bienvenidos", de Canal 13, que desde el fines del 2018 contaba con una sección todos los miércoles en que Francisco Vidal y el alcalde de Las Condes, son los personajes centrales. Si bien, comenzó como un segmento orientado a que ambos fueran académicos y enseñaran de manera didáctica diferentes temas contingentes. Su participación también tuvo momentos de entretención, en los que por ejemplo, participaron de un karaoke, grabaron un villancico de navidad o hicieron la previa de la parada militar tocando el tambor. La sección, siempre fue una de las que más sintonía obtuvo en el matinal, por lo que quedó de manera permanente. Aunque entre ambos personajes hay una diferencia: Vidal está en calidad de panelista por lo que recibe un pago por su participación, no así Lavín. Quién además, a raíz de la contingencia por el coronavirus ha declinado ir al estudio de manera estable y hace enlaces desde el terreno en su municipio y ha remitido sus intervenciones a lo netamente relacionado con información sobre la pandemia. Francisco Vidal explica su relación con Canal 13 "yo tengo contrato que firmo mes a mes y recibo un pago sobre todo porque me piden exclusividad", señala detallando que "esto empezó porque me invitaron a explicar el juicio de Chile en La Haya y luego invitaron a Lavín y se creó esta sección". El ex Ministro dice además, que el decreto de la Contraloría "se excedió, porque que los alcaldes vayan a explicar una ley, una propuesta, no es frivolizar su labor, aunque si hay algunos que hacen una verdadera franja política". Eso si, explica que los alcaldes no pueden recibir pago por sus invitaciones a los programas.

Otro caso que llamó la atención en la señal de Luksic fue la incorporación de la ex Ministra de educación, Marcela Cubillos, quien también está en calidad de panelista, por lo que se le paga por su participación en el espacio. Aunque según señalan fuentes al interior del espacio, su intervención no tiene los mismos resultados en sintonía que las de Vidal y Lavín, que incluso llegaron a marcar 10 puntos de rating en su segmento.

En la competencia, en CHV fue Lily Pérez quien se incorporó como parte del panel conducido por Julio César Rodríguez y Monserrat Alvarez, la ex senadora mantiene contrato vigente con la señal de Turner hasta diciembre próximo. Aunque es la propia Pérez la que señala que ella no está en el rol de política y que así se lo dejaron claro cuando la convocaron a participar en el espacio matutino, de hecho ella opina de todos los temas que se abordan en el programa, incluso los de farándula o entretención. "Yo no pienso volver a la política", se apresura en explicar la ex RN.