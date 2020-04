Tom Hanks aparece en tv tras recuperarse de coronavirus

Cuando el coronavirus se empezó a propagar fuertemente por el mundo, una de las primeras estrellas de Hollywood en anunciar que dio positivo al examen fue Tom Hanks, junto a su esposa, Rita Wilson. Tanto él como su pareja tienen 63 años y están dentro del grupo de riesgo, pero la buena noticia es que pudieron sobrellevarlo bien y mejorarse.

Cuando contrajeron la enfermedad estaban en la Costa Dorada de Australia, donde Hanks filmaría una película biográfica de Elvis Presley. La pareja pasó unos días en el hospital hasta que fueron dados de alta con orden de realizar aislamiento.

El actor reconocido por sus papeles en películas como "Forrest Gump" y "Salvar al soldado Ryan", retornó a Estados Unidos luego de recuperarse y cumplir con la cuarentena. Fue él mismo el encargado de darle la bienvenida a los televidentes en el regreso del programa Saturday Night Live, el legendario programa cómico de la NBC que llevaba cerca de un mes sin salir al aire.

"Es un momento extraño para intentar ser gracioso, pero intentar ser gracioso es de lo que va Saturday Night Live", dijo Tom Hanks en un monólogo para dar inicio al programa, desde la cocina de su casa en Los Ángeles vistiendo un elegante traje. De hecho, el intérprete aseguró que era primera vez que no usaba ropa deportiva en 20 días y bromeó con eso. "Ya se me olvidó cómo funcionaban los botones. Rita me ayudó a vestirme", expresó.

Pero además del humor, el actor también tuvo tiempo para hacer una potente reflexión. "Hey. Manténganse a salvo. Estamos en esto mientras dure, y lo superaremos juntos. Vamos a agradecer a nuestros trabajadores del hospital, al personal de emergencia, a los empleados del supermercado, a la gente que entrega nuestra comida, a la gente que hace la comida para llevar. A los hombres y mujeres que mantienen este país en marcha en un momento en que los necesitamos más que nunca. Vamos a cuidarlos, y vamos a cuidarnos los unos a los otros", sentenció.

Mira el video acá: