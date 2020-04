Tonka Tomicic compartió romántico video con Parived

Aunque Tonka Tomicic no suele publicar detalles de su vida privada, el fin de semana pasado compartió con sus seguidores un romántico momento junto a su marido, Marco Antonio López, más conocido como Parived.

La conductora de Canal 13 tuvo una íntima velada en medio de la cuarentena preventiva por el Covid-19, que quiso plasmar en su cuenta de Instagram, publicando un baile junto a Parived a la luz de las velas. La canción que escogió fue Kissin a fool de George Michael, y en el video se les puede ver bailando abrazados mientras ella graba con su celular.

Hasta el momento, la publicación tiene más de 200 mil reproducciones y cientos de comentarios de sus seguidores.

"Eres afortunada de poder abrazar a un ser amado, solo algunos. Yo sueño con abrazar a los míos", "Disfrutando de la vida!! Qué mejor y que viva el amor", "Qué romántico, me encantó", "Qué genial, me encanta!!! Que no muera el romanticismo en la cuarentena!!", fueron algunos de los mensajes.

Cabe recordar que por estos días Tonka Tomicic se encuentra animando el matinal de Canal 13 desde su casa, en el marco de la crisis sanitaria por coronavirus que afecta a todo el mundo.

Mira el video acá: