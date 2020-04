Actriz de "La Casa de Papel" envía potente mensaje a ariqueños por coronavirus: "Lo digo por experiencia propia"

“Quería deciros que sigan su instinto, la lógica, el sentido común y se queden en casa. Protejan a su gente, hay veces que con esto de la pandemia pensamos que la ola no va a llegar a nuestra orilla, pero llega. Lo digo por experiencia propia. Yo he pasado la enfermedad, no es nada bonito, nada agradable.

Este es parte del mensaje que la actriz Itziar Ituño, "Lisboa" en "La Casa de Papel", envió a los ariqueños, en medio de la pandemia del coronavirus.

Hoy comparto con Uds el mensaje de Itziar Ituño, Actriz de la casa de papel y que estuvo en cuarentena por… Posted by Gerard de Saint-pierre on Monday, April 13, 2020

La gestión fue hecha por un chileno residente en Madrid, Gerard de Saint-Pierre.

La actriz española debió estar en cuarentena debido a que se contagió de la enfermedad.