Fernando González publicó tierna foto con su pequeño hijo

View this post on Instagram

Siempre juntos ❤️ . Acá estamos transitando estos días de incertidumbre y angustia viendo todo lo que sucede en el mundo . Por suerte la cuarentena nos agarró estando los tres juntos. Sabemos que estos días son importantes para todos . Es un gran momento para estar unidos en este objetivo en común que tenemos . Ojalá podamos combatir este virus para que no se expanda . Ansiosos tb por volver a nuestra casa ❤️ . @olympics @olympicchannel #staystrong . Always together ❤️. Here we are going through these days of uncertainty and sadness seeing everything that happens in the world. Luckily the quarantine caught us all three together. We know that these days are important to everyone. It is a great time to be united in this common goal that we have. Hopefully we can fight this virus so it doesn't spread. Eager tb to return to our house ❤️. @olympics @olympicchannel #staystrong