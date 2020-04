Javiera Acevedo: "He pensado en ser madre soltera"

En una conversación con Jordi Castell en el programa "El Aperitivo", transmitido por el Instagram Live de Revista Velvet, Javiera Acevedo habló sobre cómo vive el encierro por el coronavirus y reveló detalles de su vida íntima.

Sobre la cuarententa, la modelo contó que tiene dudas sobre su futuro. "En realidad soy bien solitaria, vivo en Chamisero que es más campo, no salgo desde el estallido social. Por estos días he pensado cómo reinventarme, siento una incertidumbre de qué va a ser de mi vida, cómo mantengo a mis perros", expresó.

Por estos días Javiera Acevedo se encuentra viviendo con uno de sus tres hermanos, que antes vivía con sus papás. "Me puse a pensar en mis papás, los echo de menos, ¿cuándo se va a terminar esto?, los quiero abrazar. Los quiero cuidar. No los veo hace más de un mes", relató.

En cuanto a su vida íntima, la modelo aseguró que está soltera, que le da pudor el sexo virtual y que le encantaría conocer a un paisano. "El hombre se espanta conmigo. Tengo una fijación, tengo muy mal gusto, me fijo en ese hombre que no me acepta tal cual soy, que me quiere cambiar y termina por darle susto mi libertad", afirmó.

En esa misma línea, Acevedo dijo que "no ha llegado el hombre a mi vida. Mis amigos me dicen: 'Si te juntas con tanto maraco te vas a quedar soltera"".

Sin embargo, aseguró que tiene muchas ganas de ser mamá. "Yo quiero tener una guagua, toda mi vida he querido ser mamá. He pensado en ser madre soltera, ser madre moderna, y yo que soy bien tradicional, soy más de familia tradicional, se me ha pasado todo esto por la cabeza. Ya pensé en congelar óvulos, ya sé lo que cuesta", agregó.