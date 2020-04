"Estoy desbordado": Rafa Nadal se complica en la cocina y recibe el veredicto de su familia

Crack con la raqueta, principiante con la batidora. El tenista español Rafael Nadal ha dado a conocer parte de su cuarentena a través de Instagram y en su última publicación mostró su desempeño en la cocina.

"Estoy desbordado haciendo aquí un bizcocho. A mi madre, en teoría, la tenía de pinche pero me ha abandonado. Podrá decir que no me ha salido muy bien, pero yo estoy muy ilusionado con mi bizcocho", dijo Rafa en un video publicado en su Instagram, en el que aparece complicado con una batidora en mano.

En el texto que acompaña dicha publicación, el ganador de 12 ediciones de Roland Garros insistió: "Estoy desbordado con el trabajo en casa … 😩".

"Más fácil sería estar en el torneo de Monte Carlo (que tocaba esta semana) entrenando 3 horas de tenis 🎾 😂😂😂 Pero por ahora es lo que toca y con buena cara! 😀 Después pongo una foto del resultado… ¡¡Y lo dicho, a animarse !! (sic)", continuó.

Posteriormente, a través de una historia en Instagram, Nadal publicó el resultado final y desde su familia le entregaron un veredicto. "Necesita mejorar", le respondió su hermana Mariabel, quien le colocó un 7,3 como nota al bizcocho del zurdo.

Rafa Nadal y su bizcocho / Foto: Instagram