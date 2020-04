Steffi Méndez saca aplausos con sensual imagen en sus redes sociales

Siempre activa en redes sociales, Steffi Méndez sorprendió con una sensual imagen en Instagram.

La ex "MasterChef Celebrity" publicó una imagen en la que aparece en ropa interior, la que ya posee más de 78 mil "Me gusta".

Steffi se encuentra pasando los días de cuarentena en Suecia, junto a su padre (DJ Méndez) y su hermano.

Sobre su reciente participación en "MasterChef Celebrity", la influencer que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram explicó sus sensaciones en "Sigamos de Largo" de Canal 13.

"Cuando me fui me puse entre a llorar y reír porque no sabía cuál era la emoción. El proyecto de Masterchef yo lo describo en dos palabras, montaña rusa. Fue de altos y bajos", dijo.