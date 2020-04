El susto de Monserrat Álvarez por temblor en plena transmisión

En el mediodía de este martes se registró un sismo de 4.8 grados en la escala de Richter que afectó a varias regiones del país.

El temblor sorprendió a Monserrat Álvarez, que se encontraba conduciendo el matinal La Mañana de Chilevisión.

"Está temblando fuertazo. Fue un remezón más o menos", comenzó diciendo la periodista, desde el estudio del canal. "Lo único que nos faltaba", agregó Julio César Rodríguez.

"Espérate, espérate, es que estoy viendo si todavía se mueve. Es que yo me quedo media mareada después de los temblores. Fue un remezón…", continuó la panelista medio asustada.

Pero su compañero la tranquilizó. "No, ya pasó. Acá se movieron los foquitos, que es lo que más da un poco de miedo, que caiga algo en la cabeza", expresó. "A mí no me dan miedo porque soy de Conce, esta cuestión, casi lo bailo", bromeó Julio César Rodríguez.