Tv post estallido: Canales apuestan por programas de servicio

En la década de los noventa, espacios com "Aló Eli" y "Hola Andrea" se tomaban las tardes de la pantalla chica con especialistas respondiendo las dudas de las personas. La televisión cambió y esos espacios quedaron relegados. Sin embargo, desde octubre pasado, la televisión detectó que hay una necesidad de las personas de ser escuchadas y orientadas.

En ese sentido, ayer Canal 13 estrenó "Aquí somos todos", un espacio conducido por la periodista Angeles Araya que es un formato social innovador, ya que realiza una cadena de favores para ayudar a una persona. Sobre la relevancia de contar con un programa de este corte, José Miranda director de programación de la estación explica que "creemos que ser relevantes como canal es generando valor con nuestros contenidos, tener un programa social hoy es pertinente y necesario", dice añadie ndo que "Aquí somos todos" es un formato dónde se involucrará a personas de distintos ámbitos de nuestra sociedad, además de personas en sus casas que se pueden sumar en la tarea de ayudar a resolver los casos que presentaremos. Más aún en el momento que estamos viviendo, creemos que es importante trabajar juntos por el bien común de todas y todos".

Mientras que desde el fines del año pasado el tradicional formato de "La jueza" mutó a "Carmen Gloria a tu servicio" de TVN en el que no sólo se respondían dudas legales de las personas, sino que se les orienta con especialistas del área de la sicología, trabajo social y legal. Y fue precisamente ayer, cuando el espacio debutó con una nueva temporada, centrada en resolver los problemas de la gente. "Cuando partimos hace ya más de una década fue súper difícil abrir el espacio social, solo el paso del tiempo y el conocimiento recíproco tanto de nuestros equipo de cuáles eran los problemas de las personas y de nuestro público que pudo comprobar la seriedad y eficiencia de las soluciones, nos hemos ido consolidando, convencidos que el trabajo social no es una moda sino una vocación", señala Carmen Gloria Arroyo conductora del programa que añade que la competencia en esta área es positiva para el rol social de la televisión "siempre hemos sostenido que la tv tiene una responsabilidad social y por lo mismo nos parece muy importante que ojalá todos los canales destinen parte de su programación a explicar, solucionar u orientar sobre las necesidades de la gente de nuestro país. En ese sentido no puedo menos que agradecer que hoy se sume un nuevo programa social y desearles que también puedan ayudar a tanta gente como lo hemos hecho en nuestro equipo".