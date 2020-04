Cristián de la Fuente y su sueño pendiente: "He hecho muchas cosas afuera, pero el Festival de Viña es de Chile, es mi festival"

Como si fuera una íntima conversación, Cristián de la Fuente participó como invitado en el programa "Velvet al Desayuno", conducido por su esposa Angélica Castro. En dicho espacio, el actor chileno hizo una importante confesión.

"Me gustaría animar Viña. He hecho muchas cosas afuera, pero el Festival de Viña es de Chile, es mi festival, es mi país. Es como lo que debe sentir un jugador de fútbol internacional, siempre va a querer jugar en la selección", declaró.

Sobre su realidad profesional en medio de la cuarentena, De la Fuente comentó que "mi trabajo no lo puedo hacer, a menos que esté en un estudio, entonces no puedo trabajar, he tenido tiempo para estar con la familia y he aprovechado de descansar, pero me cuesta no trabajar, porque me gusta lo que hago… iba a partir una serie, pero se postergó para octubre".

Cabe recordar que a fines del año pasado la familia De la Fuente-Castro dejó su residencia en Estados Unidos y regresaron a nuestro país. "Llegamos a Chile en diciembre y mientras buscábamos lugar para vivir cerca del colegio de Laura, pasó todo esto y nos vinimos a vivir a Vichuquén", sostuvo el también modelo y presentador.