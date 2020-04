"Yo pensé que lo decía por pecador": Iván Moreira se declara como "el más débil" ante el covid-19 y recibe punzante comentario de Tonka

Una mordaz broma le propinó Tonka Tomicic al senador Iván Moreira, en medio de una conversación sobre el coronavirus en "Bienvenidos". El senador de la UDI estuvo como invitado en el matinal de Canal 13 y al intentar exponer su particular teoría sobre la pandemia, recibió el punzante comentario de la conductora del matinal de Canal 13.

A Moreira le dieron la oportunidad de exponer su tesis sobre lo que sucede en el mundo por el covid-19 y dijo lo siguiente: "Cuando tú ves guerras, cuestiones que para mi juicio son cosas de principios, como el aborto, Ley de Identidad de Género, como tantas leyes que, desde el punto de vista de principios y de valores que sustentamos algunos, para mí eso es retroceder".

"Yo no soy experto en la Biblia. La leo, pero a mí me hace mucho sentido lo que está pasando en la humanidad y esto es como 'téngase presente', una voz de alerta", continuó.

Ante eso, el otro conductor de "Bienvenidos", el periodista Amaro Gómez-Pablos intervino y le planteó lo siguiente a parlamentario por la Región de Los Lagos: "Si me permite, solamente me gustaría preguntarle lo siguiente y es: ¿Se siente usted blindado por Dios o piensa que puede caer también contagiado por covid-19?".

"No. Yo soy el más débil para recibir el coronavirus, porque yo ya tengo 63 años…", respondió Moreira y en ese momento cayó el comentario de Tonka. "Ah, yo pensé que lo decía por pecador. Como antes…", lo que provocó fuertes risas entre los que estaban presentes.

"Oye, ustedes se lo toman a la risa, como broma. Pero yo soy demasiado transparente en mis cosas y yo sé que he pecado y he hecho cosas malas y me he equivocado", dijo el senador después de la broma, intentando retomar su curiosa explicación sobre el coronavirus.