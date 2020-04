Jordi Castell no tolera las críticas y explota en plena transmisión en vivo: "Púdrete por amargada"

Ser famoso, entre otras cosas, implica saber convivir con buenos y malos comentarios por parte de la audiencia. Sin embargo hay ocasiones en las que los rostros no toleran la parte fea y así le pasó a Jordi Castell en su programa en Instagram.

En plena transmisión en vivo de "El Aperitivo", espacio de la Revista Velvet y que conduce el fotógrafo durante los días de cuarentena, Castell explotó en contra de una seguidora.

Mientras llevaba a cabo una entrevista con la actriz Javiera Acevedo, Jordi se percató de unos comentarios que no le hicieron gracia.

"Disculpa un segundo… No se me puede pasar. Karla, con K, si no te gustamos, desconéctate. Pero si estás escribiendo pesadeces es porque te gustamos demasiado", partió diciendo el conducto del espacio.

"No nos muestres tu resentimiento, porque no vamos a hacer caso de tu fracaso ni de tus derrotas, linda. Así que ubícate. Y la caca cómetela de vuelta. Adiós… Es que no tengo paciencia", continuó.

De ahí se produjo un diálogo en el que tanto Jordi Castell como Javiera Acevedo se tiraron en contra de la persona que había dejado el comentario que no le gustó al fotógrafo.

Acevedo: "Me encanta. Cómo tení tanto tiempo, o poca vida, o tanto tiempo, como para meterse a mirar dos personas y ponerle caca”.

Castell: "Y que se la coma de vuelta ella"

Acevedo: "¿Sabí qué? Puros besos de amor para ella. Pura luz para ella"

Castell: "No. Yo le devuelvo la caca"

Acevedo: "Te mando un rayo de luz gigante, una weá que te encandile"

Castell: "No, yo te mando unas penumbras. Púdrete por amargada… Sigamos con las preguntas y respuestas"

Acevedo: "Yo soy igual. Yo contesto todo. Además, se va a ir bloqueada por weona"

Castell: "Qué andar bloqueando… Que se quede con sus fracasos. Pobrecita"