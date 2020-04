¿A la política?: Kathy Salosny "Me han dicho que me tire a alcaldesa"

Katherine Salosny pasa unos días complejos producto del confinamiento por el covid-19, ya que tuvo que cerrar su restaurante en Tunquén, el que llevaba 1 año funcionando.

Y en una entrevista en "Cadena nacional" de Vía X, contó que la han tentado para que ingrese al mundo político. "Hay un rol social que siento que tengo, como que la gente igual te busca y te llama. Hay algunas personas que me están diciendo que me tire a alcaldesa, me están subiendo al tanque como a Bachelet", dijo explicando que no descarta esa posibilidad en el futuro.

"A mí me gusta la política, me importa lo que pasa en la sociedad donde estoy y lo que le pasa a la gente, pero no es el momento aún. No descarto nada en la vida pero para eso falta mucho más tiempo"., explicó

En cuanto a temas televisivos, confesó que está evaluando un posible proyecto con otros dos colegas despedidos de Mega, José Antonio Neme y Rodrigo Herrera, el que tendría una orientación remota.

"Ahora con esto que está pasando (las entrevistas por skype) los programas que se pueden gestionar vienen de otro lado. Tenemos algunas ideas con amigos como José Antonio Neme y Rodrigo Herrera. No te voy a contar detalles porque me lo vas a copiar, pero tiene que ver con lo social y con espacios de opinión donde el rating no sea lo más importante sino que tenga cierta coherencia con el espacio que uno ocupa ahora. Hay que darle curso a la creatividad en confinamiento".