Ricky Martin contó cómo sale de su casa para ir a comprar

Ricky Martin mostró su lado más sincero durante una transmisión en vivo a través de Instagram. El cantante habló de lo difícil que fueron las primeras semanas por la cantidad de información y del miedo que lo invade cada vez que tiene que salir de su casa.

El artista contó que está pasando la cuarentena junto a su madre, su marido y sus cuatro hijos. "Estoy celebrando el hecho de que estoy en mi casa, y estoy tranquilo, y estoy meditando, estoy riendo, estoy llorando cuando tengo que llorar, y frustrado también, y a lo mejor con mucha incertidumbre, como todo el mundo. Todos estamos pasando por esto", expresó.

Durante la transmisión, Ricky Martin detalló las medidas que toma cuando sale de su casa para no contagiarse con coronavirus. "Si ustedes me llegaran a ver saliendo a buscar medicina o comida, porque yo no dejo que nadie salga, porque el único que confío que pueda volver y esterilizar todo antes de entrar a la casa soy yo. Entonces me pongo una máscara y unas gafas y me voy como astronauta. Salgo con mi botellita en con alcohol en spray y con guantes. Trato de tener mucho cuidado con la gente", reflexionó.

Además, contó cómo se siente al pensar en todo lo que tiene que hacer para poder dar un paso afuera de su casa. "De todas maneras es muy agotador todo esto, pensar que sales a la calle y te traes esto pensar cómo sigo… Obviamente está mi mamá acá, mis hijos, mi esposo, y lo que menos quiero es contagiarlos, pero es mucho el estrés, mucho estrés", agregó.

Para terminar, el cantante hizo una última reflexión. "No te exijas tanto en esta época. Sé tu. Te abrazo aquí en la distancia", remató.