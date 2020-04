"Él me veía chico, guatón y feo": el amargo recuerdo de Nacho Pop

En el programa "Al Otro Lado" que Nataly Chilet transmite por su cuenta de Instagram, el periodista Álvaro Reyes, alias Nacho Pop, habló de cómo ha sido su carrera en los últimos meses y de sus inicios en televisión.

Fue en septiembre pasado que el periodista fue despedido de Bienvenidos. "Me han echado de varias partes. Siempre ha sido de un día para otro, pero uno sospecha que va a pasar. Me ha pasado que siempre he sospechado que me van a echar. Es como un sexto sentido", dijo Nacho Pop según transcribe Glamorama.

Antes de que lo desvincularan, el notero intuyó que algo no andaba bien el matinal. "Ahora que estuve en el 13, cuando ya no te dan más móviles, cuando no te dan notas, cuando propones cosas y dicen ‘no, mejor que no’, y después las ves al aire con otra persona, y te empiezan como a anular un poquito. Ahí dije ‘ah ya, algo está pasando acá’. Dicho y hecho", continuó.

Con respecto a su despido, Nacho dijo que dio vuelta la página y "tuve la suerte de que el mismo viernes que me echaron, me llamaron de Chilevisión para ir al programa de Jean Philippe (Cretton). Me dijeron ‘queremos que vengas a hacer los móviles’. ‘Ah, ya, perfecto’".

En esa misma línea, confesó que "siempre me tuve fe, porque si no me tenía fe, nos íbamos a la cresta. Yo siempre dije ‘por último soy simpático y tengo bonita letra’. Era lo único bueno que tengo."

Además, mencionó un episodio junto a un alto mando de televisión nacional. "Y una vez un jefe de TVN me dijo ‘weón, si tú nunca vas a salir en la tele’. Yo le dije ‘espérate nomás’. Y hasta el día de hoy lo agarro para el webeo con eso. Claro, porque él me veía chico, guatón y feo, y dijo ‘este gallo nunca va a llegar'… Y uno está demostrando que con simpatía, y con un poquito de talento, ser más rápido, entretenido, puedes hacerlo. Y quizás por eso mucha gente me quiere", declaró.