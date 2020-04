El colapso de Thalía en la cuarentena: "Se me está friendo el f... cerebro"

A través de sus redes sociales, la cantante mexicana Thalía le confesó a sus seguidores que se ha visto colapsada durante los días de cuarentena por el coronavirus.

Por Instagram Stories, la también actriz le dijo a sus fanáticos que la educación de sus hijos Sabrina, de 12 años, y Matthew, de 8, le ha complicado el panorama durante el confinamiento.

"Corazones de melones, yo estoy un poco frustrada, porque mis hijos y el sistema de aprendizaje en línea es un poco complicado para mí, tengo que imprimir muchos papeles para la escuela de los niños y de pronto la computadora o el teléfono móvil con la impresora no hacen conexión y se conecta de pronto la impresora al wi-fi, de pronto se desconecta y luego no quiere imprimir y luego imprime y luego no y yo ya no puedo más porque se me está friendo el fucking cerebro", partió expresando.

"Todos los padres y las madres que están pasando la misma situación en la que yo me encuentro va este beso gigante, sí podemos. Maestros y maestras, son todo, los amamos", remató la cantante mexicana de 48 años casada con el empresario de la industria musical Tommy Mottola.