Eduardo Fuentes se refiere a la violenta encerrona que sufrió su esposa

El jueves pasado la periodista Andree Burgat, esposa de Eduardo Fuentes, relató en su cuenta de Twitter un violento hecho que sufrió en la Ruta 5. De acuerdo a los antecedentes que expuso, fue víctima de una encerrona de parte de cuatro adolescentes.

"Me acaban de hacer una encerrona para robarme el auto. Cuatro niños en un auto gris. Con dos pistolas, una a cada lado. Retrocedí y me tiré a matar. En fracción de segundos miré las pistolas y tuve certeza divina que eran falsas. Asumo irresponsabilidad. Podría estar muerta", escribió en la red social.

La periodista abrió un hilo en Twitter explicando en extenso cómo fue el intento de asalto, el que según sus palabras, fue perpetuado por delincuentes poco profesionales. "Era un auto que frenó encima mío y que dejó un metro libre a su derecha, espacio que mi cerebro vio como posible salida. Golpearon fuerte los vidrios con pistolas pero a pesar de que sonaba terrible, no era ruido de 'metal". Además, señaló que esto ocurrió justo cuando ella iba hablando por teléfono con su papá, quien le recomendó retroceder rápidamente para poder escapar.

Esta mañana, Eduardo Fuentes se refirió al suceso en una entrevista con Hola Chile. "Es una sensación extraña, porque Andreé reacciona instintivamente, contrario a lo que dicen que hay que hacer, afortunadamente no pasó a mayores", manifestó.

Durante la conversación, el conductor de Mentiras Verdaderas también reveló que lo han asaltado en más de una oportunidad. "A mí me ha tocado ser víctima de la delincuencia varias veces. Me ha pasado de todo. Yo vivía en una población más o menos peluda y nunca me pasó nada. Salí de ahí y me ha pasado muchas veces", contó.

"Generalmente la situación es la misma: tú haces la denuncia y no pasa nada. Hay que hacer la denuncia, pero la sensación que va quedando en la sociedad es que hay impunidad", cerró Fuentes.