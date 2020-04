Patricio Frez internado tiene covid-19 y un cáncer: "Si me llegara a ir, me iría contento"

El conocido locutor Patricio Frez, reveló que está viviendo un difícil momento y que está internado desde el sábado pasado, luego de dar positivo con coronavirus mientras trata un delicado cáncer de hígado.

A través de un contacto con el matinal de Canal 13, Pato Frez aseguró que está "bastante complicado de salud". En conversación con su ex compañera, Tonka Tomicic, y Amaro Gómez Pablos, el locutor entregó detalles de su estado.

"He estado pasando un proceso bien complicado. Tengo un tremendo tumor en mi hígado, estoy con un tratamiento especial, un estudio clínico de la Universidad Católica, pero lamentablemente el sábado me descubrieron coronavirus", confirmó.

"Estoy sometido también a esta enfermedad que es tan peligrosa para todos nosotros, todo el mundo entero", continuó. Sobre la forma en que se contagió de Covid-19, Patricio Frez aseguró que no sabe cómo fue.

El ex locutor de Buenos días a todos contó que está con un tratamiento antibiótico para ayudar a que el virus no afecte sus pulmones, lo que podría complicar su estado. Pero a pesar del difícil momento en el que se encuentra, Frez manifestó que "yo creo que saldremos adelante. Otros no, pero oraremos por ellos y por sus familiares".

Con respecto a su familia, el presentador dijo que no había querido contarle a su mamá, por lo que se debe haber enterado a través de la entrevista, y aprovechó de mandarle un mensaje. "Le mando un saludo a mi madre en Concepción", añadió.

Con evidente emoción, Pato Frez expresó que "si llegara a irme me iría muy contento, porque con un granito de arena colaboro en que nos unamos. Yo creo que eso es lo que más me llena de esperanza para este país, que no estemos tan divididos. Creo que eso es lo más importante para nuestro Chile querido, que podamos querernos, podamos perdonarnos, olvidar nuestros rencores para echarle para adelante".